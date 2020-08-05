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Espreso.tvОбществоНа Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия боевиками

На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия боевиками

С начала 5 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны оккупационных сил

Об этом говорится в сводке командования ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксирован 1 обстрел со стороны противника. В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил возле Шумив. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали ", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сведения о ситуации в районе ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation среда, 5 Августа 2020

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