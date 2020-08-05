На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия боевиками

5 августа, 2020, 18:21

С начала 5 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны оккупационных сил

Об этом говорится в сводке командования ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксирован 1 обстрел со стороны противника. В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил возле Шумив. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали ", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.