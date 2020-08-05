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Espreso.tvОбществоНа Буковине двое бойцовских собак набросились на парня с инвалидностью

На Буковине двое бойцовских собак набросились на парня с инвалидностью


фото: voronezhvet
В Черновицкой области двое собак бойцовской породы напали на 25-летнего мужчины с инвалидностью и погрызли ему руки

Об этом рассказал начальник сектора мониторинга Сторожинецкого отделения полиции Роман Алексеев, сообщает Общественное Буковины.

По его словам, собаки выбежали со двора владельца через открытые ворота и напали на парня, который проходил мимо.

Открыли уголовное производство за непредумышленное повреждения средней тяжести. Владельцу собак грозит до 240 часов общественных работ или лишения свободы на два года.

 

 

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