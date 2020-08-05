Мемориал "Бабий Яр": Маринович призвал власти к диалогу с гражданским обществом

5 августа, 2020, 22:50

Представители украинской общественности имеют моральное и гражданское право влиять на создание мемориала в Бабьем Яру, считает Маринович

Об этом украинский публицист, общественный деятель Мирослав Маринович написал в статье в издании Збруч.

Маринович напомнил, что сотни представителей украинской культурной и научной общественности обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру.

"Тревожило нас многое: неприемлема идеология мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (далее - МЦГБ), созданного по инициативе и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса, Германа Хана; скандальная «творческая» концепция российского кинорежиссера Ильи Хржановского, которую бывший главный историк МЦГБ Карел Беркгофф назвал "Холокост-Диснеем"; выбранный участок для строительства, расположенный на территории бывших Еврейского, Кирилловского православного и Караимского кладбищ и тому подобное. Главное наше требование - установление контроля украинского государства и украинского гражданского общества над вопросом о чествовании жертв Бабьего Яра и обустройства в нем национального Мемориала", - написал Маринович.

По его словам, на адрес подписантов приходили бюрократические отписки и туманные обещания, которые только усиливали неопределенность.

"28 июля поступило известие, что на онлайн-встрече с Наблюдательным советом МЦГБ президент Владимир Зеленский сказал (если на русском): "Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю". Итак, российскому проекту дано высочайшее президентское благословение Так повисло в воздухе успокоительное для нас утверждение руководителя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, высказанное им 7 июля на международной встрече в Украинском институте в Лондоне: "Сейчас, учитывая степень разрушительного количества скандалов, связанных с проектом МЦГБ, у государства сегодня нет никаких оснований для того, чтобы каким-то образом публично участвовать в мероприятиях этой инициативы", - вспоминает публицист.

Маринович считает, что Зеленский должен прислушиваться к общественности.

"Что же, более 700 подписей под нашим заявлением, принадлежащих крупным общественным деятелям, оказалось мало ... Поэтому этот раз свою апелляцию я направляю к украинскому обществу: не можем ли мы сделать наш голос громче? Скажем, не 700, а 7000 протестов? Делать это следует уже сейчас, потому что если наши дурные предчувствия оправдаются, то "размахивать кулаками" будет поздно", - сказал Маринович.

По его мнению, напряжение в ситуации вокруг Бабьего Яра могла бы снять четкая и недвусмысленная позиция государственной власти, которая ввела бы надлежащие предохранители по безопасности, приняла бы важные концептуальные и организационные решения.

"Все, чего мы добиваемся, - это чтобы ответственные лица во взаимоуважительном диалоге с нами предметно учли наши предостережения и ввели упомянутые предохранители. На это мы как представители украинской общественности имеем моральное и гражданское право, потому что мы также считаем, что создание надлежащего Мемориала в Бабьем Яру - это очень важно для нашей страны. С грустью, однако, могу утверждать, что пространство для такого взаимоуважительного диалога постоянно сужается ", - резюмирует Маринович.

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