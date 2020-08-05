 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛитва выступает за сохранение антироссийских санкций до полной деоккупации территории Украины, - посол

Литва выступает за сохранение антироссийских санкций до полной деоккупации территории Украины, - посол


фото: mil.gov.ua
Литва в дальнейшем будет выступать за сохранение санкций против России в деоккупации украинских территорий

Об этом сказал на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном с новоназначенный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас, сообщает пресс служба Минобороны.

"Литовская Республика будет поддерживать Украину в борьбе против агрессии Российской Федерации, а также продолжение сохранения санкций, пока территорию Украины не будет деокупированно", - сказал посол.

Во время встречи стороны осуществлен обмен мнениями по дальнейшему развитию регионального сотрудничества, отмечено важность проектов в сфере безопасности, которые направлены на противодействие угрозам.

В этом контексте стороны согласились относительно большое значение деятельности ЛитПолУкрбрига для обеспечения стабильности и поддержания безопасности в регионе.

Особое внимание стороны уделили вопросам состояния реализации оборонной реформы.

По результатам встречи стороны договорились продолжить работу по направлениям трансформации военного образования, подготовки подразделений, развития сержантского корпуса, кибернетической безопасности и сил специальных операций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать