Литва выступает за сохранение антироссийских санкций до полной деоккупации территории Украины, - посол

5 августа, 2020, 13:38

Литва в дальнейшем будет выступать за сохранение санкций против России в деоккупации украинских территорий

Об этом сказал на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном с новоназначенный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас, сообщает пресс служба Минобороны.

"Литовская Республика будет поддерживать Украину в борьбе против агрессии Российской Федерации, а также продолжение сохранения санкций, пока территорию Украины не будет деокупированно", - сказал посол.

Во время встречи стороны осуществлен обмен мнениями по дальнейшему развитию регионального сотрудничества, отмечено важность проектов в сфере безопасности, которые направлены на противодействие угрозам.

В этом контексте стороны согласились относительно большое значение деятельности ЛитПолУкрбрига для обеспечения стабильности и поддержания безопасности в регионе.

Особое внимание стороны уделили вопросам состояния реализации оборонной реформы.

По результатам встречи стороны договорились продолжить работу по направлениям трансформации военного образования, подготовки подразделений, развития сержантского корпуса, кибернетической безопасности и сил специальных операций.