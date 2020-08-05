Литва выступает за сохранение антироссийских санкций до полной деоккупации территории Украины, - посол
Об этом сказал на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном с новоназначенный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас, сообщает пресс служба Минобороны.
"Литовская Республика будет поддерживать Украину в борьбе против агрессии Российской Федерации, а также продолжение сохранения санкций, пока территорию Украины не будет деокупированно", - сказал посол.
Во время встречи стороны осуществлен обмен мнениями по дальнейшему развитию регионального сотрудничества, отмечено важность проектов в сфере безопасности, которые направлены на противодействие угрозам.
В этом контексте стороны согласились относительно большое значение деятельности ЛитПолУкрбрига для обеспечения стабильности и поддержания безопасности в регионе.
Особое внимание стороны уделили вопросам состояния реализации оборонной реформы.
По результатам встречи стороны договорились продолжить работу по направлениям трансформации военного образования, подготовки подразделений, развития сержантского корпуса, кибернетической безопасности и сил специальных операций.
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