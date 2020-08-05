Львовяне требуют от городских властей восстановить партнерские роды

5 августа, 2020, 15:01

Соответствующая петиция, зарегистрированная в Единой системе электронных петиций, уже набрала 513 голосов из 500 минимально необходимых

Автор петиции Александр Ульянец считает, что запрет на партнерскую поддержку во время родов нарушает права рожениц. В тексте петиции говорится, что ни МЗ Украины, ни ВОЗ не предоставляли никаких рекомендаций по поводу запрета проведения партнерских родов. "По просьбе объяснить, какими законодательными нормами руководствуются роддома, четкого ответа не было, только общие фразы. Администрация роддомов совсем не реагирует! Даже при смягчении карантина партнерские роды не позволили!" - отмечает автор электронного обращения.

Врачи выступают против возобновления практики партнерских родов во Львове. Говорят, это вопрос не ко времени, ведь эпидситуация в городе сложная. Ограничения вводили из соображений безопасности, а не с целью нарушить чьи-то права. Их отменят, если не будет риска.

"Если все государство придерживается строгих карантинных ограничений, мы же не будем позволять партнерские роды ради удовлетворения чьих-то прихотей и ставить при этом под угрозу жизни других людей: пациентки, новорожденного ребенка, медперсонала, других рожениц, - прокомментировал "Еспресо.Запад" эксперт Департамента здравоохранения ЛОГА по акушерству и гинекологии Игорь Потапов. - Даже если партнер сдаст ПЦР-тест на Covid-19 и результат окажется отрицательным, это еще не значит, что человек здоров. Утром результат отрицательный, а вечером уже может быть положительным!"

Напомним, в начале апреля из-за пандемии Covid-19 Министерство здравоохранения издало приказ о временном запрете партнерских родов в Украине. В середине мая он был отменен. Однако в Украине действует т.н. адаптивный карантин. Каждый регион отменяет ограничения в индивидуальном порядке, поэтому позволить пребывание в родильном зале партнеров роженицы (мужа или других родственников и близких) во Львове можно будет только при благоприятной эпидемиологической ситуации. Львов, согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сейчас находится в предпоследний с точки зрения серьезности эпидситуации, "оранжевой" зоне.

В Тернополе практику партнерских родов восстановили еще 9 июля. Партнеров рожениц допускают в родильные залы при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестирования. Решение о допуске на роды принимает консилиум врачей.

В Ривном рожать в присутствии близкого человека пациенткам родильных домов позволили с 22 июля.