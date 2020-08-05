Львовские десантники будут представлять Украину на многонациональных учениях в Германии

5 августа, 2020, 21:01

В Федеративной Республике Германия начались многонациональные учения "Сейбр Джанкшн - 2020". Украину будут представлять бойцы, которые воевали с российско-оккупационными войсками на Востоке Украины

Об этом сообщает пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, передает "Еспресо.Захид".

К учениям, которые будут проходить на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности в Хохенфельсе, привлекаются 17 стран. В частности Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Греция, Грузия, Израиль, Италия, Косово, Литва, Латвия, Македония, Польша, Румыния, США, Украина и Франция.

Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, которая дислоцирована на Львовщине. Все военные подразделения имеют немалый боевой опыт, который приобрели во время российско-украинской войны. Некоторые из военнослужащих участвовали в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также многонациональных учениях.

Сейчас украинские десантники начали получение и настройку необходимого имущества и снаряжения, а также начали мероприятия непосредственной подготовки: планирование, проведение инструкторско-методических занятий в составе подразделений уровня взвод - рота, проведение занятий с военными посредниками и тому подобное.

Во время полевой фазы учений, подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады будет действовать в составе 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады (173rd Airborne Brigade) ВС США в Европе.

Справка. "Сэйбер Джанкшн" - серия многонациональных учений, проводимых командованием подготовки 7 армии Сухопутных войск Вооруженных Сил США.