Львов будет искать себя в лицах людей 1980-1990-х годов

5 августа, 2020, 19:10

6 августа в Центре городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове откроется инновационная выставка "Проявление"

Это выставка-исследование фотоархива львовского фотохудожника-экспериментатора Виля Фургала.

Именно этот фотоархив периода 1980-1990-х годов художника, который существовал вне системы, фотографируя жизнь львовских улиц и богемных андеграундных мест, станет основным "объектом и актером" события.

Как рассказал Еспресо.Запад сокуратор действа, руководитель проекта "Городской медиа архив" Центра городской истории Богдан Шумилович, "Проявление" - достаточно новое слово в методологии организации выставок, один из инновационных методов выставочной и музейной работы, который, как правило, в Украине почти не используют. Речь идет не просто о демонстрации тех или иных материалов, а о разработке и соответственно, осмыслении, исследовании их во время события.

"В прошлом году наш Центр городской истории получил в свою коллекцию часть наследства Виля Фургала - а это десять тысяч негативов (преимущественно 35-миллиметровых и среднего формата), которые сохранили друзья художника Игорь Никитин и Андрей Поляков, - говорит Богдан Шумилович. - Речь идет о фотографе, который практически никогда и нигде специально не выставлялся, но который любил снимать все, где кипела жизнь - обычных людей на улицах, в андеграундных клубах и неформальных точках. Некоторые считают его хроникером, но, думаю, его архив - это нечто гораздо большее и глубже не только с исторической перспективы, но и философской, психологической и др. Поэтому в рамках выставки мы вводим фотолабораторию, которая позволит проследить, как негативы трансформируются в цифровой формат и становятся архивом, а также как конструируются наши знания об авторе, фотографирование и сами изображение ".

Интересно, что на негативах Виля Фургала многие львовяне смогли бы себя узнать. Его называли чудаком, постоянно фотографирует людей своего города, добряком, который не просто снимает, но и печатает фото, которые бесплатно или "за кофе" раздает всем желающим. В 1999 году Виль Фургала просто расклеил свои работы, выполненные в разных техниках и в разные годы, в исторических стенах между улицей Армянской и Доминиканским собором. Это его такую неожиданную уличную выставку назвали фотографическим перформенсом, что Львов в те времена увидел впервые, вызовом мещанским вкусам, которые пытаются доминировать - что тогда, что сейчас.

Стоит также сказать, что "Проявление", который продлится полгода, происходит в рамках проекта "Выход в город: львовская улица и художественные практики начала и конца ХХ века" при поддержке Львовского городского совета и программы "Фокус на культуру".

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