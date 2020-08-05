Луцк открывает свои тайны. Найден подземный ход между двумя древними сооружениями

5 августа, 2020, 19:16

В Луцке в рамках масштабных археологических раскопок удалось осуществить очередное открытие - подземный ход между двумя древними объектами: подземельями Башни Черторийских Луцкого замка и иезуитского коллегиума

Раскопки продолжаются с 2018 года, и уже через месяц, в сентябре, их результаты откроют для осмотра всех желающих, рассказала руководитель управления туризма и продвижения Луцкого горсовета Екатерина Мойсиюк, информирует Еспресо. Запад.

"На конечном этапе реализации находится проект по реконструкции подземелий под башней Черторийских и иезуитским костелом. Планируем на сентябрь их открытие... Если раньше мы могли только догадываться, что Луцк имеет несколько подземных этажей, то теперь знаем это точно. И сегодня мы на пороге масштабных археологических, архитектурных открытий. Реализуется проект за грантовіе средства обїемом 1 млн евро ", - сообщила Мойсиюк.

Такие открытия стали возможными благодаря проекту "Новая жизнь старого города ревитализация памятников историко-культурного наследия Луцка и Люблина", который реализует в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020. В частности, в замке и коллегиуме восстановительные работы начали в августе 2018 года.

И вот уже накануне завершения раскопок археологам снова повезло - были найдены подземный ход, который соединял башню и коллегиум.

"Возобновили работу по исследованию Башни Черторийских - и сразу находка. Тонкая лента без земли под мерной рейкой - начало еще одного входа к верхнего яруса подземелий иезуитского коллегиума. Гипотеза о соединении ходами новооткрытых подземелий Башни и Коллегиума полностью доказана", - рассказал на своей фейсбук-странице научный сотрудник охранной археологической службы Украины Виктор Баюк.

Кроме этого, как сообщает Общественное. Волынь , продолжаются раскопки и в башне Черторийских. Крайне находка - это вход в верхнего яруса подземелий иезуитского коллегиума.

Сейчас засыпанными остаются первоначальные лестницы в подземелье. Как рассказал археолог Виктор Баюк, их раскапывать начнут в последнюю очередь, чтобы насыпью выносить землю.

Также в этом году в конце мая во цокольным этажом башни князей Черторийских обнаружили новый объект - подземные комнаты. Об этих помещение не было известно раньше и описаний этих комнат в исторической литературе нет.

Раскопки продлятся до сентября, а после их завершения планируют открыть для посетителей подземелья двух памятников архитектуры национального значения - башни Черторийских и коллегиума иезуитов.

Напомним, оборонная башня Черторийских - единственная уцелевшая башня возведенного в XIV-XV вв. Окольного замка Луцка. А Луцкий иезуитский коллегиум, учебное заведение для монахов и детей знати, который был возведен во второй половине XVII в.