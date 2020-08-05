Киевлянин Дмитрий Красный "нарезал" человека во Львове

5 августа, 2020, 15:20

Его выставка "Резать из себя. Коллажи" открылась в галерее Цмок

В обновленном пространстве львовской галереи-рамарни Цмок, которая взяла курс на представление творчества именно молодых художников, открылась выставка киевского художника Дмитрия Красного. Речь идет о серии коллажей, которые автор воплотил из собственных, созданных в разное время и в разных техниках, работ.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Еспресо-Запад" руководитель галереи Цмок во Львове Тарас Бринский, далеко не каждый художник решится публично переосмысливать свою предыдущую творчество. Потому что хотя Дмитрий Красный и не имеет специального академического художественного образования (он закончил Национальный транспортный университет), но является художником, который постоянно учится: художественная студия при Киево-Могилянской академии, Школа визуальных искусств, студии у лауреата Национальной премии Украины им. Т. Шевченко и члена Королевского общества живописи и графики Великой Британии Павла Макова и других художников и тому подобное.

"Сейчас автор круг десятка выставок Дмитрий Красный, - говорит Тарас Бринский, - что на самом деле очень многогранной личностью с широким спектром интересов, показывает во Львове человека с его внутренним миром, страхами, болями, переживаниями и радостями, а еще с помощью коллажей творит новые миры, диалоги и содержания ".

Примечательно, что в прошлом году Дмитрий Красный уже выставлялся содержимом Льва - специально для Львовского органного зала он создал серию графических работ "Одиночество Гипатии".

Все фото - галерея ЦМОК