Контрабандистов на границе с Румынией остановили выстрелами
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В ночь на 5 августа, по информации пограничных оперативников, недалеко от границы наряд отдела "Деловое" зафиксировал микроавтобус.
С приближением правоохранителей водитель и пассажиры бегство. Во время преследования злоумышленников правоохранители осуществили предупредительные выстрелы - оружие таки остановила двух с беглецов.
В транспортном средстве было 13,5 ящиков с 6,7 тыс. пачек сигарет.
Для проведения фильтрационных мероприятий и составления протоколов об административных правонарушениях контрабандистов доставили в пограничное подразделение.
Пограничники сообщили об инциденте компетентные органы, а полученные у контрабандистов табачные изделия и транспортное средство передали сотрудникам ГФС.
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