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Espreso.tvОбществоКонтрабандистов на границе с Румынией остановили выстрелами

Контрабандистов на границе с Румынией остановили выстрелами


фото: Держприкордонслужба
Пограничники вынуждены были стрелять для предупреждения

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В ночь на 5 августа, по информации пограничных оперативников, недалеко от границы наряд отдела "Деловое" зафиксировал микроавтобус.

С приближением правоохранителей водитель и пассажиры бегство. Во время преследования злоумышленников правоохранители осуществили предупредительные выстрелы - оружие таки остановила двух с беглецов.

В транспортном средстве было 13,5 ящиков с 6,7 тыс. пачек сигарет.

Для проведения фильтрационных мероприятий и составления протоколов об административных правонарушениях контрабандистов доставили в пограничное подразделение.

Пограничники сообщили об инциденте компетентные органы, а полученные у контрабандистов табачные изделия и транспортное средство передали сотрудникам ГФС.

 

 

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