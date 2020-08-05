Конкурент TikTok: Instagram представил новую функцию

5 августа, 2020, 18:43

Социальная сеть Instagram представила новую функцию, которая создает короткие и развлекательные видео

Об этом говорится в блоге компании.

"Сегодня мы представляем Instagram Reels: новый способ создавать и находить короткие и развлекательные видео в Инстаграм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне пользователи смогут записывать 15-секундные видео с дополнительными аудиоэффектами.

Среди спецэффектов есть возможность использовать дополненную реальность. Пользователи Инстаграм также могут распространять собственные краткосрочные видеофрагменты.

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