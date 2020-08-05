Конкурент TikTok: Instagram представил новую функцию
5 августа, 2020, 18:43
Социальная сеть Instagram представила новую функцию, которая создает короткие и развлекательные видео
Об этом говорится в блоге компании.
"Сегодня мы представляем Instagram Reels: новый способ создавать и находить короткие и развлекательные видео в Инстаграм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отныне пользователи смогут записывать 15-секундные видео с дополнительными аудиоэффектами.
Среди спецэффектов есть возможность использовать дополненную реальность. Пользователи Инстаграм также могут распространять собственные краткосрочные видеофрагменты.
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