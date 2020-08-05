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Espreso.tvОбществоКатера от США для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin

Катера от США для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin


фото: armyinform
Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin

Об этом говорится в сообщении Армияинформ .

Катера, которые должны поступить из США в состав флота ВМС Украины планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.

Отмечается, что катера оснастят ракетными комплексами малой дальности для уничтожения целей противника. Речь идет о малогабаритные противокорабельные ракеты типа BGM-176В Griffin. Кроме того, дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели.

Сообщается, американские ракеты типа ВGM-176В Griffin не станут конкурентами отечественных противокорабельных крылатых ракет "Нептун", ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначения. Ракеты Griffin оборонять прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая исключительную (морскую) экономическую зону Украины.

Одним из главных факторов сдерживания агрессии РФ в Черноморско-Азовском бассейне может стать наличие в ВМС ВСУ ударной ракетного оружия морского, берегового и воздушного базирования.

Сейчас в Украине разработана отечественный комплекс крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ "Нептун", который является настоящим прорывом в ракетостроении.

По словам командующего ВМС ВСУ контр-Алексея Неижпапы, это оружие очень эффективна. На государственных испытаниях было показано, как ракеты успешно поражают несколько целей одновременно. При этом первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров, а вторая - до 110 километров.

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