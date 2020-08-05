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Espreso.tvОбществоКарантин: в Николаеве усиливают контроль за соблюдением ограничений

Карантин: в Николаеве усиливают контроль за соблюдением ограничений

В Николаеве усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения городского совета Николаева.

"По результатам заседания штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 на территории Николаева, был принят ряд решений. Так, на территории города усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Касается это рынков , торговых центров, площадок розничной торговли, промышленных магазинов, заведений общественного питания, парикмахерских, салонов красоты, предприятий-перевозчиков, учебных заведений и др. Также продолжится работа по обработке дезинфицирующими средствами остановочных комплексов", - говорится в сообщении.

Данная ситуация связана с тем, что в Николаеве продолжают фиксировать новые случаи заболеваемости COVID-19 и наблюдаются отдельные случаи нарушения карантинных ограничений.

Первый заместитель городского головы Владимир Крыленко отметил, что в городе за три месяца было зафиксировано 100 случаев заражения коронавирусом, за последние 10 дней - 81 случай инфицирования, с 1 по 4 августа - 38 случаев.

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