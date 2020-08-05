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Espreso.tvОбществоКандидат в президенты Беларуси Тихановська заявила, что ей и ее детям угрожали с украинской номера

Кандидат в президенты Беларуси Тихановська заявила, что ей и ее детям угрожали с украинской номера

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановська заявила, что ей и ее детям угрожали неизвестные, звонили с номера, зарегистрированного в Украине

Об этом она рассказала в интервью изданию "Настоящее время" .

Тихановська заявила, что это самый яркий момент, когда она уже хотела все прекратить.

"Это был звонок из украинского номера:" Мне просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что Вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом ". Это было так низко и подло" - сказала кандидат.

  • Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська вызвала президента Александра Лукашенко на "уличные" дебаты.

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