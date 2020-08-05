Кандидат в президенты Беларуси Тихановська заявила, что ей и ее детям угрожали с украинской номера
5 августа, 2020, 08:34
Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановська заявила, что ей и ее детям угрожали неизвестные, звонили с номера, зарегистрированного в Украине
Об этом она рассказала в интервью изданию "Настоящее время" .
Тихановська заявила, что это самый яркий момент, когда она уже хотела все прекратить.
"Это был звонок из украинского номера:" Мне просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что Вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом ". Это было так низко и подло" - сказала кандидат.
- Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська вызвала президента Александра Лукашенко на "уличные" дебаты.
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