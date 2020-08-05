Кабмин усовершенствовал логистику анатомического материала: это упростит доступ к трансплантации в Украине

5 августа, 2020, 15:00

Кабмин принял проект постановления "Об утверждении порядка перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию Украины и вывоз их за пределы таможенной территории Украины"

Согласно тексту проекта постановления , утвержден порядок перевозки анатомических материалов в пределах Украины, а также их ввоз и вывоз за пределы таможенной территории Украины.

В частности, порядок регулирует перевозки человеческих органов и их частей, биоматериалов крови и стволовых клеток для трансплантации, изготовление биоимплантов и научно-исследовательских целей.

Согласно тексту пояснительной записки, в связи с отсутствием регулирования трансплантации анатомического метериала донора неродственного происхождения или донора-трупа, ежедневно в Украине умирает около 9 человек. Кроме того, пока не урегулирован вопрос перевозки анатомических частей.

Так, отмечается, что отсутствие системы трансплантации приводит к необходимости направления на операции за границу, что, в свою очередь, приводит к росту социальной напряженности и формирования значительной очереди на направление на лечение.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, документ урегулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека, а также позволит увеличить трансплантацию украинском и не отправлять их за границу.

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