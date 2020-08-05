ГФС за полгода изъяла 7 млн литров фальсифицированного алкоголя: в большинстве случаев его сбывали через интернет

5 августа, 2020, 12:45

За первое полугодие ГФС изъяла из незаконного оборота 1,5 млн литров спирта и 5,5 млн литров алкогольных напитков, подавляющее большинство которых продавались в интернете

Об этом сообщила пресс служба Государственной фискальной службы Украины.

Так, по данным ГФС, в течение I полугодия 2020 года с незаконного оборота было изъято 1,5 млн литров спирта и 5,5 млн литров алкогольных напитков.

Отмечается, что 75% изъятого спирта и 84% алкогольных напитков сбывались через интернет.

По словам и. о. председателя ГФС Сергея Солодченка, незаконный сбыт подакцизных товаров в интернете - одна из проблем, которая беспокоит фискальную и налоговую службы, а также профильный комитет Верховной Рады и леальних производителей, продукцию которых подделывают и реализуют потребителям.

"Коварство такого явления еще и в том, что употребление такой продукции угрожает жизни и здоровью людей", - подчеркнул Солодченко.

По его словам, сложность борьбы с продажей фальсификата онлайн состоит в том, что "интернет-витрины", как правило, используют иностранные серверы, которые невозможно заблокировать только силами ГФС.

В частности, по словам Солодченко, продажа в интернете водки в так называемых Bag-in-Box (бумажных пакетах - ред.) является незаконным.

"Бумажные пакеты емкостью литр, два, пять, в которых разлито крепкий алкоголь - это 100% признак фальсификата. На территории Украины запрещено разливать водку в такую тару, но она довольно часто используется, поскольку имеет наименьшую затратную часть для упаковки", - подчеркнул Солодченко.

По его словам, такая продукция всегда реализуется через интернет.

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