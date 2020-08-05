Гений Франко представят на фестивале "Зеленая волна"

5 августа, 2020, 13:05

6 августа в Одессе откроется популярная путешествующая львовская выставка

Путешествующая выставка "Franko from A to Z", которая доступно, ненавязчиво, весело и позитивно в оригинальной визуально-пространственной форме рассказывает о жизни и творчестве Ивана Франко, завтра откроется на ХХІV Международном книжном фестивале "Зеленая волна" в Одессе. Выставку создал Дом Франко в сотрудничестве с Метамузеем при поддержке Украинского культурного фонда. Прошлого рокувона побывала в четырех странах Европы: Венгрии, Австрии, Хорватии и Словении. Также она была представлена в родном Львове, в Тернополе и в Винниках на Львовщине, передает "Еспресо.Захид".

Речь про интерактивную англоязычную выставку-лабиринт, которая по принципу азбуки представляет культовую фигуру Ивана Франко, Львов как город литературы и знаковые феномены украинской культуры для широкой общественности европейского сообщества. В основу этой выставки легла азбука-энциклопедия "Франко от А до Я", которую создали франкознавци Богдан Тихолоз и Наталья Тихолоз в художественном оформлении творческой мастерской "Аграфка" в лицах Романы Романишин и Андрея Лесива и в свое время вышла в свет в Издательстве старого Льва и была признана лучшей познавательной книгой 2016 года. Впоследствии эта азбука стала первой книгой в Украине, воплощенной в 3D формате.

Как рассказал "Еспресо.Захид" один из авторов азбуки-энциклопедии "Франко от А до Я" и путешествующей выставки "Franko from A to Z", директор Дома Франко (Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко) Богдан Тихолоз, формально бытия этой выставки должно было завершиться еще в прошлом году - после странствий по Европе. По крайней мере, так планировалось. Но неожиданно проект получил новую жизнь. Оказалось, что выставочный познавательный лабиринт под открытым небом в условиях карантина - именно тот формат, который наиболее безопасный и имеет лучшую востребованность. В Одессу выставка-лабиринт отправилась по приглашению организаторов книжного фестиваля "Зеленая волна" и при содействии организации "Львов - город литературы ЮНЕСКО".

"Интересно, что Франко бывал в Одессе, хотя и тяжело больным, работал в местной библиотеке, имел здесь друзей, - говорит Богдан Тихолоз. - Поэтому этот город, соответственно, не чуждо ни для его личности, ни для проекта".

Популярную выставку лабиринт "Franko from A to Z" (которая состоит из 86 больших и 46 малых площинтамае размеры 12,5 на 6,5 метра) сегодня монтируют в Одессе в тенистом уютном парке им. Т. Шевченко над Черным морем. Богдан Тихолоз в рамках фестиваля проведет здесь кураторскую экскурсию.

После Одессы львовскую выставку ждут также в Трускавце и Чернигове.