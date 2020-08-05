Финляндия подтвердила нарушение воздушного пространства военными самолетами РФ
5 августа, 2020, 15:39
Пограничная охрана Финляндии подтвердила факт нарушения воздушного пространства страны военными самолетами России
Об этом сообщает издание Yle.
Согласно результатам расследования следователями Береговой охраны Финского залива, два российских истребителя 28 июля зашли на территорию Финляндии в районе города Порвоо и находились в воздушном пространстве одну минуту.
Российские пилоты пролетели вдоль государственной границы на расстоянии примерно 10 км.
В деле нельзя предъявить обвинение, ведь личности пилотов не удалось установить.
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