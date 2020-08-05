Фестиваль "Молодость" объявил программу: ни одного полнометражного украинского фильма
5 августа, 2020, 16:12
С 22 по 30 августа в Киеве состоится 49-й кинофестиваль "Молодость"
Программа кинофестиваля "Молодость" размещена на сайте .
На кинофестивале покажут около 150 фильмов. Ленты представят в конкурсных программах Международного и Национального конкурсов: Студенческий конкурс, Короткометражный конкурс, Полнометражный конкурс, Sunny Bunny и Teen Screen. Также состоятся показы в рамках программ "Фестиваль фестивалей", "Скандинавская панорама", "Швейцарский акцент", "FORMA", "Век" и "Специальные события".
В международной программе полнометражного конкурса фильмов на "Молодости-2020" отсутствуют ленты из Украины:
- "Совершенно нормальная семья", реж. Малую Рейманн (Дания)
- "Копач", реж. Йоргис Григоракис (Греция, Франция)
- "Особые приметы", реж. Фернанда Валадес (Мексика, Испания)
- "Биг детей", реж. Барбара Отт (Германия);
- "Твой ход", реж. Мириам Верро (Канада);
- "Мой утренний смех", реж. Марко Джорджевич (Сербия)
- "Охос-Негрос", реж. Марта Лайянь, Ивет Кастело (Испания)
- "Парфенон", реж. Мантас Кведаравичюс (Литва, Украина, Франция)
- "Песня без названия", реж. Мелина Леон (Перу, Испания, США);
- "Смерть кино и моего отца", реж. Данные Розенберг (Израиль)
- "Вкус фо", реж. Марико Бобрик (Польша, Германия);
- "Двое", реж. Филиппо Менеґетти (Франция, Люксембург, Бельгия).
Украинские ленты присутствуют в программе короткого метра и студенческого конкурса.
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