Фестиваль "Молодость" объявил программу: ни одного полнометражного украинского фильма

5 августа, 2020, 16:12

С 22 по 30 августа в Киеве состоится 49-й кинофестиваль "Молодость"

Программа кинофестиваля "Молодость" размещена на сайте .

На кинофестивале покажут около 150 фильмов. Ленты представят в конкурсных программах Международного и Национального конкурсов: Студенческий конкурс, Короткометражный конкурс, Полнометражный конкурс, Sunny Bunny и Teen Screen. Также состоятся показы в рамках программ "Фестиваль фестивалей", "Скандинавская панорама", "Швейцарский акцент", "FORMA", "Век" и "Специальные события".

В международной программе полнометражного конкурса фильмов на "Молодости-2020" отсутствуют ленты из Украины:

"Совершенно нормальная семья", реж. Малую Рейманн (Дания)

"Копач", реж. Йоргис Григоракис (Греция, Франция)

"Особые приметы", реж. Фернанда Валадес (Мексика, Испания)

"Биг детей", реж. Барбара Отт (Германия);

"Твой ход", реж. Мириам Верро (Канада);

"Мой утренний смех", реж. Марко Джорджевич (Сербия)

"Охос-Негрос", реж. Марта Лайянь, Ивет Кастело (Испания)

"Парфенон", реж. Мантас Кведаравичюс (Литва, Украина, Франция)

"Песня без названия", реж. Мелина Леон (Перу, Испания, США);

"Смерть кино и моего отца", реж. Данные Розенберг (Израиль)

"Вкус фо", реж. Марико Бобрик (Польша, Германия);

"Двое", реж. Филиппо Менеґетти (Франция, Люксембург, Бельгия).

Украинские ленты присутствуют в программе короткого метра и студенческого конкурса.

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