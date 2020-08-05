Доступные кредиты во время кризиса бизнесу не нужны, - Валерий Пекарь

5 августа, 2020, 09:05

Украинский бизнес надо поддерживать путем увеличения экономической свободы, а не доступными кредитами

Такую позицию высказал Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

Он подчеркнул, что карантин очень сильно ударил в первую очередь по малому и среднему бизнесу.

"В Украине очень сильно выросла безработица, в том числе скрыто. Мы не видим всей картины на рынке труда из-за наличия значительного теневого рынка труда. Осенью мы увидим результат этого безработицы. В части домохозяйств закончатся резервы, и это означает, что главный наш вызов - это каким-то образом стимулировать малый и средний бизнес ", - сказал Пекарь.

Эксперт раскритиковал идею поддержать бизнес предоставления дешевых кредитов.

"Ни один предприниматель не возьмет кредит на рынке, который продолжает падать. Дополнительная эмиссия просто пойдет на валютный рынок и будет на него давить ", - убежден Пекарь.

Он также выразил свое мнение о том, что надо делать.

"Ускорение экономики путем поддержки малого и среднего бизнеса. А как это делать? Из-за увеличения экономической свободы. И не только для малого и среднего бизнеса, а для всех бизнесов в Украине, для всех инвесторов, иностранных и украинских.