Доступные кредиты во время кризиса бизнесу не нужны, - Валерий Пекарь
Такую позицию высказал Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
Он подчеркнул, что карантин очень сильно ударил в первую очередь по малому и среднему бизнесу.
"В Украине очень сильно выросла безработица, в том числе скрыто. Мы не видим всей картины на рынке труда из-за наличия значительного теневого рынка труда. Осенью мы увидим результат этого безработицы. В части домохозяйств закончатся резервы, и это означает, что главный наш вызов - это каким-то образом стимулировать малый и средний бизнес ", - сказал Пекарь.
Эксперт раскритиковал идею поддержать бизнес предоставления дешевых кредитов.
"Ни один предприниматель не возьмет кредит на рынке, который продолжает падать. Дополнительная эмиссия просто пойдет на валютный рынок и будет на него давить ", - убежден Пекарь.
Он также выразил свое мнение о том, что надо делать.
"Ускорение экономики путем поддержки малого и среднего бизнеса. А как это делать? Из-за увеличения экономической свободы. И не только для малого и среднего бизнеса, а для всех бизнесов в Украине, для всех инвесторов, иностранных и украинских.
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Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 .
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По состоянию на 20 июля банки выдали более 1,7 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9% ", сообщили в Минфине. Пекарь убежден, что это очень мало.
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