Деньги на помощь детям ФЛП получит Фонд госимущества: Кабмин перенаправил 48 млн грн из COVID-фонда
Соответствующий проект постановления был принят на заседании Кабинета министров.
Согласно тексту проекта постановления, правительство выделило из фонда борьбы с коронавирусом 48,4 млн грн для частичного восстановления расходов по государственной программе "Мероприятия, связанные с проведением приватизации государственного имущества", которые ранее были сокращены в связи с формированием COVID- фонда.
В то же время Кабмин постановил сократить на ту же сумму объем расходов по бюджетной программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, за счет средств, выделенных из фонда борьбы с COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями ".
- Напомним, по состоянию на 24 июля, по информации Министерства финансов, правительство полностью распределило 66 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
-
Читайте также
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых