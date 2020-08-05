Деньги на помощь детям ФЛП получит Фонд госимущества: Кабмин перенаправил 48 млн грн из COVID-фонда

5 августа, 2020, 15:43

Кабмин перенаправил 48,4 млн грн COVID-фонда из госпрограммы выплат на детей физических лиц-предпринимателей на частичное восстановление расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества

Соответствующий проект постановления был принят на заседании Кабинета министров.

Согласно тексту проекта постановления, правительство выделило из фонда борьбы с коронавирусом 48,4 млн грн для частичного восстановления расходов по государственной программе "Мероприятия, связанные с проведением приватизации государственного имущества", которые ранее были сокращены в связи с формированием COVID- фонда.

В то же время Кабмин постановил сократить на ту же сумму объем расходов по бюджетной программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, за счет средств, выделенных из фонда борьбы с COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями ".

Напомним, по состоянию на 24 июля, по информации Министерства финансов, правительство полностью распределило 66 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом.

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