 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаДеньги на помощь детям ФЛП получит Фонд госимущества: Кабмин перенаправил 48 млн грн из COVID-фонда

Деньги на помощь детям ФЛП получит Фонд госимущества: Кабмин перенаправил 48 млн грн из COVID-фонда

Кабмин перенаправил 48,4 млн грн COVID-фонда из госпрограммы выплат на детей физических лиц-предпринимателей на частичное восстановление расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества

Соответствующий проект постановления был принят на заседании Кабинета министров.

Согласно тексту проекта постановления, правительство выделило из фонда борьбы с коронавирусом 48,4 млн грн для частичного восстановления расходов по государственной программе "Мероприятия, связанные с проведением приватизации государственного имущества", которые ранее были сокращены в связи с формированием COVID- фонда.

В то же время Кабмин постановил сократить на ту же сумму объем расходов по бюджетной программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, за счет средств, выделенных из фонда борьбы с COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать