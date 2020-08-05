 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК зафиксировала попытку фальсификации местных выборов в Одесской области

ЦИК зафиксировала попытку фальсификации местных выборов в Одесской области

Центральная избирательная комиссия зафиксировала попытки сфальсифицировать местные выборы в Одесской области и обратилась в Нацполицию

Об этом сообщает пресс служба ЦИК .

Правоохранителей просят проверить соблюдение требований закона при подаче обращений относительно изменения избирательных адресов граждан в адрес фактического проживания, принадлежащих к территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Малиновский поселкового и Фонтанской сельского (Одесский район) территориальных общин.

В комиссии заявили, что обращения касаются изменения избирательных адресов в адрес одного и того же дома или даже квартиры в нем.

"А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений", - подчеркивается в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать