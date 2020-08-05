ЦИК зафиксировала попытку фальсификации местных выборов в Одесской области
Об этом сообщает пресс служба ЦИК .
Правоохранителей просят проверить соблюдение требований закона при подаче обращений относительно изменения избирательных адресов граждан в адрес фактического проживания, принадлежащих к территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Малиновский поселкового и Фонтанской сельского (Одесский район) территориальных общин.
В комиссии заявили, что обращения касаются изменения избирательных адресов в адрес одного и того же дома или даже квартиры в нем.
"А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений", - подчеркивается в сообщении.
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