ЦИК зафиксировала попытку фальсификации местных выборов в Одесской области

5 августа, 2020, 13:15

Центральная избирательная комиссия зафиксировала попытки сфальсифицировать местные выборы в Одесской области и обратилась в Нацполицию

Об этом сообщает пресс служба ЦИК .

Правоохранителей просят проверить соблюдение требований закона при подаче обращений относительно изменения избирательных адресов граждан в адрес фактического проживания, принадлежащих к территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Малиновский поселкового и Фонтанской сельского (Одесский район) территориальных общин.

В комиссии заявили, что обращения касаются изменения избирательных адресов в адрес одного и того же дома или даже квартиры в нем.

"А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений", - подчеркивается в сообщении.