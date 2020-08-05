Абромавичюс подтвердил планы уйти в отставку с поста руководителя "Укроборонпрома"

5 августа, 2020, 22:00

Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс подтвердил свои планы покинуть пост главы госконцерна

Об этом сообщает Радио НВ.

"И, с моей точки зрения, и с точки зрения президента нужна преемственность, как в каждой организации. Мы все-таки 70 человек новых привели. В Укроборонпроме поменяли 30 директоров", - отметил Абромавичус.

По словам Абромавичуса, чтобы в Укроборонпроме продолжились изменения, новым главой госконцерна должен стать член команды.

Также он опроверг информацию о возможных политических причинах своего ухода с поста главы концерна. Абромавичус подчеркнул, что «заходил» на пост главы госконцерна всего лишь на несколько месяцев и в дальнейшем планирует заниматься стратегическими вопросами развития Укроборонпрома.

Он добавил, что на его решение задержаться на посту главы концерна повлияла эпидемия коронавируса. Также Абромавичус сказал, что остаться на посту главы Укроборонпрома "хотя бы до лета" его просил еще Андрей Богдан .