340 тыс. грн: за разрушение исторических памятников оштрафовали предпринимателей во Львове

5 августа, 2020, 16:04

За самовольные работы в доме XIX в. с двух компаний взыщут по 170 тыс. грн

Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель городского главы по вопросам развития, председатель админкомисии Львовского городского совета Андрей Москаленко.

Речь идет о строительстве на ул. Сечевых Стрельцов, 2, которое затеяли во дворе старого на улице жилого помещения. Археологи, ранее говорили о незаконных работах, отмечают, что фундаментом здесь служат дубовые сваи: так в городе ставили дома на болотистых местах.

По словам Андрея Москаленко, представителю юридического лица вручили предписание о приостановлении работ, но он его проигнорировал. Кроме того, админкомиссия дважды рассматривала вопрос, но владелец дома не предоставил документов на проведение работ.

Незаконные работы проводит компания "Элит Недвижимость". Согласно данным Youcontrol , ее руководительницей является Малания Козловская - дочь депутата Львовского горсовета Григория Козловского. Предприятие действует более 18 лет и предоставляет в аренду и эксплуатацию недвижимость, оптово продает древесину, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование.

Второй штраф получило общество "Тута-Нота" - из выбивания дверей в памятнике архитектуры по адресу ул. Ивана Франко, 90. Компания занимается розничной торговлей.

Андрей Москаленко отмечает, что предприятия должны восстановить здания и оплатить штрафы в течение месяца.