Запугивают проверками и требуют деньги: Гослекслужба предупредила о мошенниках

4 августа, 2020, 15:26

Гослекслужба предупредила о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и требуют перевести деньги на банковскую карточку, либо готовиться к проверкам

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Согласно сообщению, в центральный аппарат Гослекслужбы начали поступать сообщения от субъектов хозяйствования о подозрительных телефонных звонках, осуществляемых якобы работниками ведомства.

"В таких разговорах у лицензиатов требуют либо перевести деньги на банковскую карточку, либо быть готовыми к проверкам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что ни один из сотрудников Гослекслужбы не совершал звонков с требованиями перевода денежных средств и не имеет на это полномочий.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что плановые проверки в условиях карантина Гослекслужба не проводит, кроме мер государственного рыночного надзора.

В то же время, в Гослекслужбе отметили, что о проведении плановых проверок субъект хозяйствования должен быть предупрежден в телефонном разговоре. Однако перед началом осуществления мероприятия, служащий Гослекслужбы должен предъявить удостоверение и предоставить его копию субъекту хозяйствования.

При этом в удостоверении на проведение мероприятия обязательно указываются, в частности, номер и дата приказа, во исполнение которого осуществляется мероприятие, перечень должностных лиц, участвующих в осуществлении мероприятия с указанием их должностей, фамилии, имени и отчества, а также основания для осуществления мероприятия.

В Гослекслужбе призвали быть бдительными в отношении подозрительных звонков, а также обращаться в правоохранительные органы в случае получения сообщений с требованиями о переводе денег.

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