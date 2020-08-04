Заместитель Труханова заявил об отрицательном тесте на COVID-19, однако сдаст еще один

4 августа, 2020, 09:06

Заместитель одесского городского главы Геннадия Труханова Павел Вугельман заявил, что COVID-19 у него не подтвердился

Об этом он написал в Facebook.

"В связи с огромным количеством звонков и вопросов, поступающих ко мне и от одесситов, и от наших международных партнеров, хочу заявить: информация, которая тиражируется в СМИ о том, что у меня подтвержден диагноз "коронавирус" является ложной. Мой экспресс-тест дал отрицательный результат, ПЦР-тест, который сдавал на прошлой неделе - негативно, завтра утром сдаю повторный", - написал Вугельман.

По данным СМИ, в двух заместителей городского главы Одессы Геннадия Труханова подтвердили заболевания СOVID-19, еще одна вицемер ждет результата теста.