Захват банка в центре Киева: защита нападавшего Каримова заявила отвод судье
4 августа, 2020, 19:40
Защита гражданина Узбекистана, который накануне захватил отделение банка в центре Киева, заявила в Печерском райсуде об отводе судьи
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Еспресо.TV.
Защита гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал Банка" и угрожал взрывом, заявила об отводе судье Печерского райсуда Галине Матийчук.
Сейчас продолжается закрытое заседание по избранию меры пресечения Каримову.
- Напомним, 3 августа в столице гражданин Узбекистана захватил отделение банка.
- Мужчина угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк - один человек
- Впоследствии, спецподразделение СБУ "Альфа" нейтрализовало и задержало мужчину, который захватил отделение банка.
- 4 августа нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении.
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