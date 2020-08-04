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Espreso.tvОбществоЗахват банка в центре Киева: защита нападавшего Каримова заявила отвод судье

Захват банка в центре Киева: защита нападавшего Каримова заявила отвод судье

Защита гражданина Узбекистана, который накануне захватил отделение банка в центре Киева, заявила в Печерском райсуде об отводе судьи

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Еспресо.TV.

Защита гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал Банка" и угрожал взрывом, заявила об отводе судье Печерского райсуда Галине Матийчук.

Сейчас продолжается закрытое заседание по избранию меры пресечения Каримову.

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