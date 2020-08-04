Захват банка в центре Киева: суд перенес заседание из-за отказа перевести для нападавшего текст подозрения на русский

4 августа, 2020, 20:36

Суд не смог избрать меру пресечения гражданину Узбекистана Сухроб Каримову, который 3 августа захватил отделение "Универсал Банка" и угрожал взрывом, из-за заявления об отводе судьи на основании отказа удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык

Об этом в комментарии журналистам сообщил прокурор в этом деле Александр Жила, передает Еспресо.TV .

Жила сообщил, что сегодня Печерский райсуд не рассматривал ходатайство о мере пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, поскольку адвокат Каримова заявила отвод судье на основании отказа судьи Галины Матийчук удовлетворить ходатайство о переводе текста подозрения на русский язык.

"Судья мотивировала свой отказ тем, что Каримов еще в 2013 году получил вид на жительство в Украине на 10 лет, следовательно он обязан понимать украинский язык, поскольку это обязательное основание для получения такого документа. Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком, поскольку он является гражданином Узбекистана", - отметил Жила.

Он заявил, что вчера, когда нападавший на банк знакомился с текстом подозрения, ему была разъяснена его суть на русском языке, и он написал на русском, что подозрение понял, но с ним не согласен.

По словам Жилы, судебное заседания по делу о захвате банка в центре Киева продолжится завтра, 5 августа.

"В 8:00 будет автораспределение дела об отводе судьи Матийчук, а дальше, по результатам рассмотрения ходатайства об отводе, дело продолжит рассматривать или эта судья, или другой. Подозреваемый пользуется услугами адвоката по назначению, то есть бесплатного. Имеет незаконченное высшее образование - в свое время учился в Москве. Сейчас не сотрудничает со следствием", - отметил прокурор.

Напомним, 3 августа в столице гражданин Узбекистана захватил отделение банка.

Мужчина угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.

В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк - один человек.

Впоследствии, спецподразделение СБУ "Альфа" нейтрализовало и задержало мужчину, захватившего отделение банка.

4 августа нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении.

Впоследствии, защита гражданина Узбекистана, который накануне захватил отделение банка в центре Киева, заявила в Печерском райсуде об отводе судьи.

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