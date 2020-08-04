Захарова из российского МИДа о "вагнеровцах" в Беларуси: "Мы их в обиду не дадим, в Минске об этом знают"

4 августа, 2020, 18:48

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что вина задержанных в Беларуси "вагнеровцев" ничем не доказана

Об этом сообщает российский ТАСС.

"Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".

Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.

На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.

Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"

По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо