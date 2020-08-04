Захарова из российского МИДа о "вагнеровцах" в Беларуси: "Мы их в обиду не дадим, в Минске об этом знают"
4 августа, 2020, 18:48
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что вина задержанных в Беларуси "вагнеровцев" ничем не доказана
Об этом сообщает российский ТАСС.
"Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
- Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"
- По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"
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