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Espreso.tvОбществоЗахарова из российского МИДа о "вагнеровцах" в Беларуси: "Мы их в обиду не дадим, в Минске об этом знают"

Захарова из российского МИДа о "вагнеровцах" в Беларуси: "Мы их в обиду не дадим, в Минске об этом знают"

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что вина задержанных в Беларуси "вагнеровцев" ничем не доказана

Об этом сообщает российский ТАСС.

"Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.
  • На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают. Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
  • Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"
  • По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"

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