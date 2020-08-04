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Espreso.tvЭкономикаЗа предоставление медицинских услуг: Греция ввела новый туристический сбор

За предоставление медицинских услуг: Греция ввела новый туристический сбор


фото: reuters
Греция ввела новый сбор в размере 20 евро, который будет взыматься с туристов за предоставление медицинских услуг во время пребывания в стране

Об этом пишет Greek Reporter.

"Впервые туристам, которые прибывают в Грецию, придется платить 20 евро за медицинские услуги, которые они получают во время своего пребывания в стране", - говорится в сообщении.

По информации издания, ранее иностранцы, находясь в Греции, получали бесплатно все медицинские услуги, кроме госпитализации.

В то же время, согласно информации на сайте healthreport.gr, Министерство здравоохранения Греции в конце июля постановило, что сбор в размере 20 евро будут платить все иностранцы, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и больницы.

В издании добавили, что платить сбор за предоставленные услуги будут и те, кто воспользовался неотложной медицинской помощью. При этом за анализы крови и другие виды обследований будут взыматься дополнительные сборы согласно тарифам, определенным греческой системой здравоохранения.

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