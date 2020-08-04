Из-за наводнения на Прикарпатье проводят обыски в Госагентстве лесных ресурсов

4 августа, 2020, 13:27

В рамках расследования уголовного производства по факту экоцида на Франковщине проводят обыски в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины и ГП "Лесной инновационно-аналитический центр"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, передает "Еспресо.Запад".

Во время досудебного расследования уголовного производства по факту Экоцид (ст. 441 УК Украины) следственным отделом и оперативным подразделением УСБУ в Ивано-Франковской области по согласованию с процессуальным прокурором проведено санкционированные судом обыски в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины и ГП "Лесной инновационно-аналитический центр ".

В ходе следственных действий правоохранители изъяли документы в бумажном и электронном виде, на основании которых осуществлялась вырубка, прием, перевозка и реализация древесины на территории Ивано-Франковской области за период с 2008 года, а также другие вещи и документы.

Изъятое будет использоваться экспертами для установления убытков и круга лиц, причастных к их причинение.

Напомним: уголовное производство по факту Экоцид начато прокуратурой Ивано-Франковской области в июне 2020 года. По данным следствия, незаконная порубка леса могла привести к значительным паводков на территории Ивано-Франковской и других областей. Их возникновение, вероятно, стало возможным вследствие массового уничтожения объектов растительного мира, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнение мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами. Досудебное расследование продолжается.