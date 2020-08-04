Испугался санкций: сторонник Путина Стивен Сигал скрыл бизнес-связи с российским сенатором, - СМИ

Об этом сообщает российское издание Baza.

Однако через две недели Сигал перерегистрировал компанию, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Министерства финансов США.

Фирма под названием "Горки инвестмент компани" просуществовала всего три недели, после чего Сигал и Бабаков вышли, оставив свои доли, а Сигал сразу же основал новую фирму с почти тем же названием - "Горки холдинг компани".

Профиль ее деятельности остался таким же - "строительство жилых и нежилых зданий", не изменился и адрес в Москве: Большая Академическая улица, дом 49. Единственное серьезное отличие - отсутствие среди совладельцев российского сенатора Бабакова.

Издание отмечает, что эти действия связаны с тем, что Бабаков входит в санкционный список Минфина США, и официальный совместный бизнес с ним угрожал Сигалу в США штрафом в миллион долларов или тюремным заключением.

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