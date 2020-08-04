Испугался санкций: сторонник Путина Стивен Сигал скрыл бизнес-связи с российским сенатором, - СМИ
Об этом сообщает российское издание Baza.
Фирма под названием "Горки инвестмент компани" просуществовала всего три недели, после чего Сигал и Бабаков вышли, оставив свои доли, а Сигал сразу же основал новую фирму с почти тем же названием - "Горки холдинг компани".
Профиль ее деятельности остался таким же - "строительство жилых и нежилых зданий", не изменился и адрес в Москве: Большая Академическая улица, дом 49. Единственное серьезное отличие - отсутствие среди совладельцев российского сенатора Бабакова.
Издание отмечает, что эти действия связаны с тем, что Бабаков входит в санкционный список Минфина США, и официальный совместный бизнес с ним угрожал Сигалу в США штрафом в миллион долларов или тюремным заключением.
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