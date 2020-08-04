Инвентаризация земель сельхозназначения может завершиться позже на два месяца, - Госгеокадастр
Об этом сообщил в Facebook глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.
По его словам, из-за COVID-19 и карантина, введенного по всей стране, процесс инвентаризации земель затянулся. Он отметил, что исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями.
При этом, из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок в Антимонопольный комитет, заключение договора состоялось только в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на 2 месяца позже, чем было запланировано.
"По результатам совещания было принято решение согласовать с Кабинетом Министров Украины отсрочку завершения инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности до 21 сентября 2020 года", - написал Лещенко.
По его словам, исполнители заверили, что в двухмесячный срок работы будут выполнены. В противном случае они будут нести юридическую ответственность, в том числе - жесткие финансовые санкции, предусмотренные действующим договорам.
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