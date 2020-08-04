Инвалидность за взятку: на Луганщине чиновник Минветеранов требовал деньги от раненого на войне военного

4 августа, 2020, 11:58

Служба безопасности разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который причастен к взятке в $4,5 тыс. и 250 тыс грн за назначение группы инвалидности раненому военному

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, чиновник, как представитель в медико-социальной экспертной комиссии, требовал деньги от экс-военнослужащего, который был ранен во время войны.

За $4,5 тыс. и 250 тыс грн фигурант обещал назначить группу инвалидности и единовременную компенсацию за ранение.

Деньги военный передал через доверенное лицо чиновника.

Правоохранители задержали посредника при получении второй части взятки.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.