Инвалидность за взятку: на Луганщине чиновник Минветеранов требовал деньги от раненого на войне военного
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным, чиновник, как представитель в медико-социальной экспертной комиссии, требовал деньги от экс-военнослужащего, который был ранен во время войны.
За $4,5 тыс. и 250 тыс грн фигурант обещал назначить группу инвалидности и единовременную компенсацию за ранение.
Деньги военный передал через доверенное лицо чиновника.
Правоохранители задержали посредника при получении второй части взятки.
Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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