YASNO будет поставлять газ населению и предприятиям

4 августа, 2020, 17:30

YASNO, кроме электроэнергии и энергоэффективных решений, начнет поставлять природный газ предприятиям и населению

Об этом сообщила пресс-служба YASNO.

"Отныне кроме электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет поставлять природный газ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых контрактов с юридическими клиентами.

Отмечается, что компания готовится поставлять голубое топливо и населению.

В свою очередь, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма отметил, что приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация и развитие онлайн-каналов. По его словам, ознакомиться с условиями поставки газа для бизнес-клиентов и подать заявку на заключение договора можно на сайте компании или в центральных энергоофисах в Киеве, Днипре и Мариуполе.

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