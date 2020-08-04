YASNO будет поставлять газ населению и предприятиям
Об этом сообщила пресс-служба YASNO.
"Отныне кроме электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет поставлять природный газ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых контрактов с юридическими клиентами.
Отмечается, что компания готовится поставлять голубое топливо и населению.
В свою очередь, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма отметил, что приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация и развитие онлайн-каналов. По его словам, ознакомиться с условиями поставки газа для бизнес-клиентов и подать заявку на заключение договора можно на сайте компании или в центральных энергоофисах в Киеве, Днипре и Мариуполе.
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