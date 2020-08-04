Взрыв в Бейруте произошел на складе конфискованных боеприпасов, - глава спецслужбы Ливана

4 августа, 2020, 22:00

Причиной двух мощных взрывов, произошедших в столице Ливана Бейруте вечером 4 июля, могли стать взрывчатые материалы, конфискованные много лет назад

Об этом сообщил глава спецслужбы Ливана Аббас Ибрагим, передает Радио Свобода.

"Очевидно, там был склад, содержащий материалы, конфискованные много лет назад, и, похоже, это были очень взрывоопасные материалі", - заявил Ибрагим, добавив, что расследование по взрывам начато.

Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Высшего совета обороны страны. Премьер-министр Хасан Диаб призвал объявить в среду, 5 августа, день траура.

Число жертв и раненых точно установить пока невозможно. Только одна из больниц в Бейруте сообщает, что приняла более 500 раненых, и принять больше уже не имеет возможности.

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По первым данным с места событий, погибли 11 человек. Число жертв скорее всего будет больше.