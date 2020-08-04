Вызвать полицию, изолировать нападавшего: в УЗ объяснили, как должен был действовать персонал поезда, в котором напали на пассажирку

4 августа, 2020, 14:49

В Укрзализныце объяснили, как должен был вести себя персонал, когда мужчина избил пассажирку поезда "Мариуполь - Киев"

Об этом рассказал на брифинге директор по пассажирским перевозкам Укрзализныци Александр Толкачев, передает hromadske .

По его словам, проводница виновата в том, что не контролировала посадку.

"Неизвестный проник в вагон без билета. Проводница не подтверждает, что брала средства с него за безбилетный проезд", - сказал Толкачев.

Кроме того, у сотрудников есть инструкции для таких ситуаций. Пассажир должен обратиться к проводнику, а тот сообщить начальнику поезда.

"За вашу безопасность несет ответственность начальник поезда. Он должен вызвать полицию", - пояснил Толкачев.

По словам Толкачева, начальник поезда с поездной бригадой должен был изолировать нападавшего.

Сейчас Укрзализныця ведет переговоры со страховой компанией для того, чтобы компенсировать расходы на лечение.

Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине , которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.

1 августа 2020, судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.

В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят .