Вызвать полицию, изолировать нападавшего: в УЗ объяснили, как должен был действовать персонал поезда, в котором напали на пассажирку
Об этом рассказал на брифинге директор по пассажирским перевозкам Укрзализныци Александр Толкачев, передает hromadske .
По его словам, проводница виновата в том, что не контролировала посадку.
"Неизвестный проник в вагон без билета. Проводница не подтверждает, что брала средства с него за безбилетный проезд", - сказал Толкачев.
Кроме того, у сотрудников есть инструкции для таких ситуаций. Пассажир должен обратиться к проводнику, а тот сообщить начальнику поезда.
"За вашу безопасность несет ответственность начальник поезда. Он должен вызвать полицию", - пояснил Толкачев.
По словам Толкачева, начальник поезда с поездной бригадой должен был изолировать нападавшего.
Сейчас Укрзализныця ведет переговоры со страховой компанией для того, чтобы компенсировать расходы на лечение.
- Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине , которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.
- 1 августа 2020, судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.
- В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят .
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