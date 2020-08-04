Во Львове отказались усиливать карантин: гостиницы и фитнес-центры не будут закрывать

4 августа, 2020, 12:21

Учреждения физической культуры, спорта и отели продолжают работать в городе, несмотря на объявленную "оранжевую" зону эпидемиологической ситуации

Сегодня, 4 августа, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове "оранжевой" зоны карантина. Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использования масок, дезинфекторов, дистанции, передает "Еспресо.Запад".

Кроме того, дополнительно проверят работу рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований.

Мэр Андрей Садовый отметил , что "дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев".

Вместе с тем горожан призывают находиться в помещениях в масках, использовать антисептики и соблюдать дистанцию.