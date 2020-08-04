Во Львове началась вступительная кампания на военные специальности

4 августа, 2020, 13:38

Двери для абитуриентов открыли в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и Лицее имени Героев Крут

Об этом учебные заведения информируют на своих страницах в соцсетях, сообщает "Еспресо.Запад".

Перед началом заключительного этапа вступительной кампании в Национальную академию сухопутных войск в приемную комиссию было подано почти 1900 комплектов документов. Однако стать курсантами смогут только лучшие из них.

"Большое количество абитуриентов, претендующих на обучение в нашем учебном заведении, - яркое свидетельство того, что престижность и востребованность профессии защитника остается высокой", - отмечает начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Во время прохождения вступительных испытаний абитуриенты проходят медицинское освидетельствование, психологический отбор и сдают экзамен по физической подготовке. Также существует система льгот для участников боевых действий, сирот и еще ряда категорий. А те, кто вступает с войск и лицеев и не проходил ЕГЭ, сдают экзамены по профилирующим дисциплинам непосредственно в Академии. Стоит отметить, что наравне с юношами фактически на все специальности набирают и девушек.

Немало желающих учиться в Академии поступают из Львовского лицея им. Героев Крут. Собственно, лучшие его выпускники готовятся получить высшее военное образование, а на их место приходят новые лицеисты.

В этом году получить статус лицеиста-крутянина претендуют более двух с половиной сотни юношей. Они достаточно мотивированы и имеют достаточно неплохие показатели оценок в своих школах. Теперь им надо подтвердить эти баллы и определиться в своем желании посвятить свою жизнь защите государства.

Особенности карантинного периода требуют строго соблюдения рекомендаций медицинских служб в проведении экзаменов. По этой причине каждый абитуриент проходил термометрию, прежде, чем был допущен на территорию учреждений и находятся в маске.