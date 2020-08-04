Во Львове на химзаводе, который производит медицинский кислород, произошел взрыв

4 августа, 2020, 11:07

Причиной называют износ металла. Разрушений, пострадавших, а также опасности для населения нет

Об этом в комментарии "Еспресо.Запад" сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Взрыв был, однако на данном предприятии нет химических веществ. Они занимаются только медицинским кислородом. Пожара в результате взрыва не было, поэтому необходимости привлечения наших сотрудников не было", - рассказал представитель Службы.

О взрыве сообщили в соцсетях жители. Они также рассказали, что признаков пожара не видно.

"Свидетели рассказывают, что сразу после взрыва на завод не пускали ни полицию, ни спасателей. Мол, частная территория. Только потом экстренные службы таки смогли попасть внутрь и осмотреть место взрыва", - рассказали журналисты ТСН .

Спасатели провели все замеры и опасных веществ в воздухе не обнаружили.

Пострадавших в результате взрыва нет. Только взрывной волной в здании завода выбило несколько окон. В службе безопасности предприятия говорят, что разорвало оборудование. По предварительной информации, это произошло из-за изношенности металла.