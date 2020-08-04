Вместо штрафов - исправительные работы: депутаты предлагают усилить ответственность за домашнее насилие
Об этом написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Вместе с коллегами из "Слуги Народа" поставила свою подпись под проектом Закона Украины 3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола", - написала Кравчук.
По ее словам, сегодня большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета, из-за чего "дети и другие члены семьи страдают вдвойне".
Чтобы сделать ответственность за домашнее насилие более адресной, заметила Кравчук, депутаты предлагают привлекать нарушителей к общественно полезным работам с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему.
"Вероятно, что с метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в трудном положении", - подчеркнула депутат.
Также, по ее словам, важно нововведение относительно возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются спрятаться от следствия, что значительно затрудняет принятие решения о наказании.
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