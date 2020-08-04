В Запорожье женщина совершила самоподжог у храма
4 августа, 2020, 12:39
В Запорожье женщина в центре города, возле храма, совершила самоподжог
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает " Укринформ ".
"В 4:00 утра в Вознесеновский ОП поступило сообщение о том, что во дворе возле римо-католического храма по улице Заводской, женщина облила себя горючим веществом и подожгла", - говорится в сообщении.
Данные лица и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте работают правоохранители.
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