В Запорожье женщина совершила самоподжог у храма

4 августа, 2020, 12:39

В Запорожье женщина в центре города, возле храма, совершила самоподжог

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает " Укринформ ".

"В 4:00 утра в Вознесеновский ОП поступило сообщение о том, что во дворе возле римо-католического храма по улице Заводской, женщина облила себя горючим веществом и подожгла", - говорится в сообщении.

Данные лица и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают правоохранители.

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