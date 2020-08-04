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Espreso.tvОбществоВ Запорожье женщина совершила самоподжог у храма

В Запорожье женщина совершила самоподжог у храма

В Запорожье женщина в центре города, возле храма, совершила самоподжог

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает " Укринформ ".

"В 4:00 утра в Вознесеновский ОП поступило сообщение о том, что во дворе возле римо-католического храма по улице Заводской, женщина облила себя горючим веществом и подожгла", - говорится в сообщении.

Данные лица и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают правоохранители.

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