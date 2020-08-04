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Espreso.tvОбществоВ Запорожье у воспитательницы детсада обнаружили COVID-19, заведение закрыли на карантин

В Запорожье у воспитательницы детсада обнаружили COVID-19, заведение закрыли на карантин

В Энергодаре Запорожской области у воспитательницы детсада обнаружили коронавирус, заведение закрывают на карантин

Об этом сообщила начальник управления образования и науки Энергодарского горсовета Светлана Букреева, передает Укринформ.

"Детский сад №16 закрывается на карантин завтра, 5 августа. Карантин продлится до 18 августа. Коронавирусная инфекция пока обнаружена у одной сотрудницы. Больных среди детей нет", - заявили в горсовете.

В городе Энергодар за весь период карантина выявлено 32 случая заболевания: 23 энергодарца выздоровели, 1 умер, 8 человек продолжают лечиться, из них 2 - госпитализированы в Днепрорудненскую больницу, 6 - лечатся амбулаторно.

В Запорожской в области зарегистрирован 851 случай заболевания COVID-19.

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