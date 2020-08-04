В войске за сутки зафиксировали 16 новых случаев COVID-19

4 августа, 2020, 13:07

По состоянию 4 августа в Вооруженных силах Украины 221 человек болеет COVID-19

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

За сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания. Из них в учреждении здравоохранения находится 1 человек (Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 15 человек. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 640 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 495 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, 164 человека.