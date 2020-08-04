В Украине создали электронную карту улучшения безопасности дорожного движения

4 августа, 2020, 10:46

Министерство инфраструктуры создало на сервисе открытых данных раздел, содержащий актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, на сервисе открытых данных транспортной отрасли появился новый раздел, содержащий актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

"Это строительство современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установление автономного освещения для улучшения видимости в вечерние промежутки времени, обустройство островков безопасности, светофоров, автоматических комплексов габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении", закупка аварийно-спасательных машин ГСЧС для выезда на место ДТП и т.д.", - пояснили в пресс-службt.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, главный приоритет министерства - безопасные и качественные дороги в Украине.

"В этом году мы восстанавливаем рекордное количество километров автодорог, поэтому должны, прежде всего, заботиться о безопасности людей на дорогах", - подчеркнул Криклий.

Министр отметил, что 5% всего Дорожного фонда, который в этом году составляет 3,2 млрд грн, предусмотрены на финансирование государственной программы повышения безопасности дорожного движения.

"Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли. И будем дальше работать над максимальной прозрачностью и открытием данных в области", - отметил министр.

Следовательно, в новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале содержится интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, данные об исполнителях и статус этих объектов.

Напомним, с начала июля на сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал раздел , содержащий актуальную информацию о габаритно-весового контроля на дорогах Украины.

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