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Espreso.tvОбществоВ Тернополе горела текстильная фабрика

В Тернополе горела текстильная фабрика


фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області
Занялось складское помещение

Пожар случился вчера вечером, 3 августа, на территории местного предприятия в Тернополе, на улице Текстильной, сообщили Еспресо-Запад в управлении ГСЧС Тернопольской области.

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Прибывшие по вызову, выяснили, что горело рубероидное покрытие здания текстильной фабрики на площади 20 квадратных метров. Около 19:30 пожар удалось полностью потушить.

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