В Тернополе горела текстильная фабрика
4 августа, 2020, 09:58
Пожар случился вчера вечером, 3 августа, на территории местного предприятия в Тернополе, на улице Текстильной, сообщили Еспресо-Запад в управлении ГСЧС Тернопольской области.
Занялось складское помещение
Пожар случился вчера вечером, 3 августа, на территории местного предприятия в Тернополе, на улице Текстильной, сообщили Еспресо-Запад в управлении ГСЧС Тернопольской области.
Прибывшие по вызову, выяснили, что горело рубероидное покрытие здания текстильной фабрики на площади 20 квадратных метров. Около 19:30 пожар удалось полностью потушить.
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