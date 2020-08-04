В Сингапуре приезжих будут отправлять на карантин с электронным браслетом
4 августа, 2020, 10:52
Власти Сингапура обязали всех приезжих, которые пойдут на карантин из COVID-19, носить электронный браслет
Об этом передает The Straits Times.
С 10 августа все, кто пересекают границу Сигнапура, будут надевать электронный браслет в случае отправки на 14-дневный карантин. Только детям младше 12 лет не нужно будет носить браслет.
Само устройство будут давать после прохождения контроля в аэропорту.
Власти Сингапура надеются таким образом усилить контроль за соблюдением пребывания людей на карантине.
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