 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Сингапуре приезжих будут отправлять на карантин с электронным браслетом

В Сингапуре приезжих будут отправлять на карантин с электронным браслетом


фото: reuters
Власти Сингапура обязали всех приезжих, которые пойдут на карантин из COVID-19, носить электронный браслет

Об этом передает The Straits Times.

С 10 августа все, кто пересекают границу Сигнапура, будут надевать электронный браслет в случае отправки на 14-дневный карантин. Только детям младше 12 лет не нужно будет носить браслет.

Само устройство будут давать после прохождения контроля в аэропорту.

Власти Сингапура надеются таким образом усилить контроль за соблюдением пребывания людей на карантине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать