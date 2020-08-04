В США продали гитару Элвиса Пресли за $1,32 млн

Об этом сообщает TMZ .

Сам Пресли записывал музыку на гитаре типа Martin D-1 в течение 1954-56 годов.

Легенда американского рок-н-ролла успел за этот промежуток времени записать несколько хитов, среди которых That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin 'Tonight.

Сумма по продаже гитары стала самой высокой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца.

Элвис Аарон Пресли является одним из самых успешных музыкантов XX века и установил немало до сих пор не превзойденных рекордов в области звукозаписи. Пресли стал настолько популярным, что большинство людей обычно называет его просто "Элвис" или "Король рок-н-ролла", а в США - просто "Король". Он умер 16 августа 1977 года.

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