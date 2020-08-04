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Espreso.tvОбществоВ Одессе напали на руководителя подразделения ОО "Международная антикоррупционная ассамблея"

В Одессе напали на руководителя подразделения ОО "Международная антикоррупционная ассамблея"

В Одессе было совершено нападение на руководителя одесского подразделения ОО "Международная антикоррупционная ассамблея" и экс-депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца

Об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Инцидент произошел 3 августа около 22:00, на автостоянке в переулке Высокий. По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных бросили в сторону Коломийца две гранаты, когда тот садился в машину. В результате взрыва активист не пострадал, однако повреждения получил его автомобиль Audi.

Правоохранители во время детального осмотра места происшествия обнаружили две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Полицейские изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала. Для проведения дальнейших исследований изъятое направили на экспертизу.

Событие квалифицированно как покушение на убийство. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия и установление личностей нападавших в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

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