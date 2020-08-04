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Espreso.tvОбществоВ ОАСК подали иск об аннулировании свидетельства о регистрации партии "Слуга народа"

В ОАСК подали иск об аннулировании свидетельства о регистрации партии "Слуга народа"

В Окружной административный суд Киева направили иск об отмене, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины, об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа"

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа". Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции совершить действия, заключающиеся в осуществлении представления в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

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